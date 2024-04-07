Проблем будет много! Три знака зодиака ждут испытания в апреле

Апрель не принесет всем только прекрасную погоду и радость. По словам астрологов, трем знакам зодиака придется бороться с трудностями. Судьба готовит испытания для Львов, Стрельцов и Водолеев.

Лев

Льву в апреле не следует доверять своей интуиции. Из-за ретроградности Меркурия его внутренний голос может сбить с пути. Судьба постоянно будет подбрасывать ему под ноги препятствия и блокировать его энергию. Поэтому не рекомендуется начинать новые проекты, путешествия и отношения. Также лучше воздержаться от крупных расходов и позаботиться о своих финансах. Накопленные на черный день сбережения обязательно пригодятся.

Стрелец

Стрелец застрянет в месте, из которого ему будет сложно выбраться. Это не обязательно относится к физическому местонахождению. Этот знак зодиака не сдвинется с места в профессиональных, финансовых или эмоциональных вопросах. Стрельца ждут трудные времена. Он окажется в ситуации, когда кому-то понадобится его помощь, а он не сможет ее оказать. Его испытания предвещают чувство беспомощности и разочарования.

Водолей

В начале апреля Водолеи получат плохие новости, которые бросят тень на последующие недели. Они еще долго не смогут смириться с истиной и выработать новый план действий. На их плечи ляжет много ответственности и обязанностей. Как гласит мрачное пророчество, судьба разлучит их с тем, кто до сих пор был другом и союзником. Также выяснится множество неприятных фактов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.