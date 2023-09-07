Проверьте себя! Ваш знак зодиака расскажет, какой у вас самый большой недостаток

У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны, но есть токсичное поведение, характерное для каждого знака зодиака. Знаете ли вы свои самые большие пороки? Оказывается, они тесно связаны с датой рождения.

Овен – эгоист

Овен никогда не поставит чужие желания или цели выше своих, даже на время.

Телец – не умеет извиняться

Тельцы упрямы и считают, что они всегда правы. Это врожденное нежелание менять свое мнение плюс огромное эго означают, что уроженцы знака никогда не попросят извинения.

Близнецы искажают факты ради собственной выгоды

Близнецы могут убедительно искажать факты и упускать правду, чтобы ситуация сложилась в их пользу. Они часто оправдывают свою ложь и считают, что не делают ничего плохого.

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Рак – манипулирует эмоциями других

Раки – очень хитрые люди, которые точно знают, что заставляет других "взорваться". Для них люди – пешки в их игре.

Лев – нарцисс

Радикальная любовь к себе, характеризующая каждого Льва, может обернуться вечной жаждой внимания, которая никогда не будет удовлетворена.

Дева –ее слова ранят, как кинжалы

Перфекционизм Дев коренится в их аналитическом уме. Они будут видеть все ошибки и неудачи других и знают, как причинить боль тем, кто задел их чувства.

Весы – настраивают людей друг против друга

Весы не любят пачкать руки. Они предпочитают манипулировать конфликтом, но при этом оставаться "чистенькими".

Скорпион – проблемы с доверием

Самая большая проблема Скорпионов, которая мешает им в личной жизни, – неумение доверять.. Они всегда предполагают худший сценарий развития событий, во главе которого стоит предательство.

Стрелец – считают себя лучше других

Стрельцы всегда будет соревноваться, даже с самыми близкими людьми. Им важны острые ощущения и победы.

Козерог – эксплуататор

Козерог будет беззастенчиво подниматься по карьерной лестнице, легко избавляясь от дружеских связей, как только они перестанут быть ему "полезными". Единственное, чего он хочет, это власти.

Водолей – нет сочувствия

Водолеи ценят интеллект, новизну и мало сочувствуют людям, которых оставляют позади. Уроженцы знака всегда думают о будущем, поэтому для них вы уже можете стать историей.

Рыбы – скрытый нарциссизм

В отличие от Льва, нарциссизм Рыб часто проявляется в чрезмерной преданности другим и роли мученика. Они берут на себя эмоциональное бремя, выходящее далеко за рамки долга, только для того, чтобы потом возмущаться вами и постоянно напоминать о своей жертве.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.