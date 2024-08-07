Ретроградный Меркурий ударит по трем знакам зодиака: их ждут большие проблемы в августе

Ретроградный Меркурий в августе 2024 года окажет крайне негативное влияние на трех уроженцев зодиакального круга, планы которых могут быть полностью разрушены. По словам астрологов, в зоне риска Овны, Близнецы и Козероги. Читайте детальнее!

Овен

Овны, известные своей деловой хваткой и трудолюбием, столкнутся с множеством проблем. Неблагоприятный период будет длиться до 28 августа и затронет практически все сферы жизни. Возникнут конфликты в отношениях со второй половинкой, а коллеги на работе могут строить козни за спиной. Необходимо сохранять бдительность, анализировать все предложения и внимательно читать договоры.

Близнецы

Активные и жизнерадостные Близнецы также будут огорчены проблемами во второй половине августа. Ретроградный Меркурий приведет к тому, что уроженцы знака допустят ошибки, которые будут им дорого стоить. Им следует научиться смирению и принимать более мудрые, обдуманные решения, а не действовать импульсивно.

Козерог

Осторожные Козероги в августе дадут слабину и очень пожалеют об этом. Хотя уроженцы знака способны достичь практически любой цели, окружающие их люди начнут им вставлять палки в колеса. Козероги получат болезненный урок, но поймут, что не всегда стоит громко заявлять о своих мечтах и ​​желаниях, ведь завистники не дремлют.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.