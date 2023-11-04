Самые худшие бывшие: как расстаются разные знаки зодиака

Не все знают, как красиво завершить отношения – разрыв может быть очень болезненным и сопровождаться бурными скандалам. Впрочем, астрологи заверяют, что многое зависит от знака зодиака. Кто самые худшие бывшие – читайте дальше!

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Овен

Овен скорее предпочтет уйти сам, чем быть брошенным, поэтому, если напряженность в отношениях возрастает, он станет инициатором разрыва. Уроженцы знака рассматривают развод как соревнование, где нельзя проиграть. Бывает и так, что Овен сразу же сожалеет о своем решении – тогда он готов сделать все, чтобы доказать свою любовь и верность.

Телец

Тельцы часто бывают чрезмерно материалистичными и непредсказуемыми, но в любом случае очень болезненно переживают утрату, сожалея о времени и силах, вложенных в отношения. Они обычно очень жалеют себя.

Близнецы

Когда Близнецы уже приняли решение о разводе, они сделают все, чтобы возложить ответственность за такой шаг на своего партнера. И в ход пойдут самые разные уловки и манипуляции. После расставания уроженцы знака не станут долго грустить и сразу же окунутся в новые знакомства.

Рак

Раки любят поговорить со своими бывшими партнерами, хотя и устанавливают жесткие границы, чтобы защитить себя. Они очень ценят наличие рядом друзей, которые могут поддержать их, когда сердце разбито.

Лев

Лео один из худших бывших. Он никогда не возьмет на себя ответственность за то, что в отношениях что-то идет не так. Уроженцы знака будут устраивать скандалы даже после расставания, доказывать экс-партнеру его неправоту и склонны к проявлению агрессии.

Дева

Девы предпочитают избегать конфликтов, поэтому не приемлют трудных разговоров. Они скорее предпочтут продлить отношения, чем сказать, что они на самом деле чувствуют.

Весы

Когда Весы инициируют разрыв, они часто начинают с двусмысленных высказываний (например, "давай сделаем перерыв"). Когда развод происходит по инициативе партнера, Весы делают все возможное, чтобы закончить историю на хорошей ноте. Они очень озабочены тем, какое впечатление производят на окружающих

Скорпион

Хотя Скорпионы внешне остаются спокойными, они готовы на разного рода подлости. Могут шпионить за своим бывшим партнером, подстраивать пакости за его спиной и распускать слухи. Лучший способ для Скорпиона залечить разбитое сердце – это позволить себе полностью справиться со своими темными эмоциями.

Стрелец

После расставания Стрелец не будет страдать или следить за деятельностью бывшего партнера в социальных сетях. Представители этого знака настолько ценят свою свободу, что кажется даже рады, что все наконец-то закончилось и они снова могут искать приключения.

Козерог

Отношения редко являются приоритетом для Козерогов. После расставания они могут начать считать потраченные деньги, обвинять бывших партнеров в упущенных возможностях и т. д. Все это может быть довольно неприглядно со стороны, но в конце концов они всегда осознают свои ошибки.

Водолей

Развод с Водолеем чаще всего происходит по его инициативе. Представители этого воздушного знака свободолюбивы и креативны, они всегда сами решают, кто будет с ними и как долго продлятся отношения. Если их чувства остывают, они без сожаления собирают вещи.

Рыбы

Рыбы предпочитают не разбираться в сложных ситуациях, их стиль расставания зачастую расплывчатый и неубедительный. Они медленно сводят отношения на нет, оставляя после себя больше вопросов, чем ответов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.