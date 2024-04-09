Считают себя центром мира: названы три самовлюбленных знака зодиака

Некоторые люди полностью поглощены собой. Они верят, что заслуживают лучшего, ставят свои чувства, мысли и желания на первое место и не воспринимают всерьез то, что им говорят другие. По словам астрологов, высокомерны и тщеславны Скорпионы, Весы и Львы.

Скорпион

Скорпион – эгоистичный знак зодиака, который фокусируется только на собственных чувствах. Находясь рядом с ним, нужно быть осторожным в своем поведении, ведь одно неверное предложение, жест или взгляд могут заставить Скорпиона считать вас врагом. С ним очень сложно ладить, поэтому у него не так много друзей. Хотя он известен своими резкими репликами, никогда не думает, что сказал что-то неуместное. Ему не хватает размышлений над собственным поведением.

Весы

Весы – жизнерадостный знак зодиака, любящий веселье, отдых и всевозможные удовольствия. Вот почему жизнь с ними может быть чрезвычайно интересной, но и очень требовательной. Весы не любят брать на себя ответственность и заниматься домашними делами. В этом отношении они очень эгоистичны и при любой возможности перекладывают свои задачи на плечи других людей. Весы думают, что им суждено заниматься более важными делами. Никакого раскаяния нет.

Лев

Лев – уверенный и решительный знак зодиака. Ему очень нравится, когда другие следуют его идеям и планам. Он считает себя лучшим лидером, который единственный, кто сможет привести команду к победе. К сожалению, его действия не всегда так совершенны, как он может думать. Однако Лев влюблен в себя и не может принять критику. Он считает, что окружающие завидуют его врожденным талантам, поэтому другое мнение для него совершенно не имеет значения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.