Семья для них на первом месте: названы самые верные знаки зодиака

Дата рождения оказывает огромное влияние на жизнь, в том числе на поведение в любовных отношениях, утверждают астрологи. По их словам, самыми верным можно назвать только пять знаков зодиака. Вот кто в списке!

Рак

Для Раков семья – самая большая ценность. Уроженцы знака готовы свернуть горы ради своей второй половинки. Они ценят стабильность и уют дома, поэтому не пойдут на интрижки, способные все разрушить. Раки защищают свой брак и семью, насколько могут.

Лев

Если Львы по-настоящему любят, чувствуют себя в безопасности и ими восхищаются (прежде всего!), то никогда не пойдут на предательство. Уроженцам знака в семье нужно внимание, заботливость и романтика. Если этого нет, они скорее уйдут к другому партнеру, чем решатся на измены, романы и тайные свидания.

Дева

Девы любят четкие отношения, если они выбрали партнера, то будут ему верны. Им нравится заботиться о свой второй половинке, и даже после многих лет совместной жизни им никогда не бывает скучно с партнером. Если они хотят новых ощущений, то только решаются на безумие только вместе со своей женой или мужем.

Козерог

Козерогов многие считают несколько жесткими и холодными, но на самом деле они являются чрезвычайно эмоциональными людьми и очень серьезно относятся к своим обязательствам. Уроженцы знака могут долго искать партнера, которому смогут доверять, но будут ему верными. Для них любая измена – это форма нарушения клятвы или обещания, а раз слово дано, для Козерога это святое.

Овен

Овны могут хранить верность и оставаться с одним человеком долгие годы. Однако есть одно условие: этот человек должен разделять их интересы, быть амбициозным и любопытным к миру. Тогда вместе они смогут покорить самые большие высоты. Овнам никогда не будет скучно, и у них на уме не будет ни измен, ни романов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.