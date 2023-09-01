Сентябрь принесет большие проблемы трем знакам зодиака: начнется 'черная полоса'

Сентябрь 2023 года принесет с собой не только холодные дни, нотки ностальгии, но и трудные испытания для некоторых знаков зодиака. По словам астрологов, "черная полоса" может начаться в жизни Раков, Львов и Козерогов.

Рак

2023 год для Раков исключительно трудный – каждый месяц их ждут новые испытания, сентябрь не станет исключением. Уроженцам знака необходимо в этом месяце внимательнее присмотреться к своим счетам, проверить документы и проанализировать траты. Если у Раков есть долги, пришло время рассчитаться. Также их будут преследовать мелкие неприятности, которые могут принести к финансовым потерям и ссорам со второй половинкой.

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Лев

Сентябрь также будет трудным месяцем для Львов, особенно если они чрезвычайно амбициозные и у них по-прежнему много задач. Они сейчас не могут позволить себе никаких случайных шагов – им понадобится четкий план действий и список задач, которые нужно быстро выполнить, иначе могут потонуть в хаосе. В этом месяце Львы почувствуют себя одинокими и покинутыми – есть риск расставания с партнером.

Козерог

Козерогам в сентябре следует быть предельно осторожными – их ждет немало ловушек. Им достаточно совершить малейшую ошибку, и она может стоить очень дорого. Этому знаку зодиака необходимо быть предельно бдительным на работе – малейшая оплошность может обернуться тяжелыми последствиями, вплоть до увольнения. Козерогам в сентябре стоит отдохнуть и перевести дух. Хорошей идеей будет поездка за город, уик-энд, йога или регулярные занятия медитацией.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.