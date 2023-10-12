Солнечное затмение 14 октября перевернет жизнь четырех знаков зодиака: вот что их ждет

Солнечное затмение, которое состоится 14 октября 2023 года, принесет большие перемены четырем уроженцам зодиакального круга. Луна и Солнце объединятся в знаке Весов, управляемых Венерой, что подтолкнет некоторых к кардинальным решениям.

Весы

Солнечное затмение в знаке Весов не оставит уроженцев знака без перемен. Основной темой будут любовные отношения и то, как вы общаетесь с людьми. Солнце и Луна встретятся в вашем первом астрологическом доме. Вы почувствуете, что становитесь новой версией себя – жизнь заставит бороться за свои мечты. Сделайте их приоритетом, нравится это кому-то или нет. Во время этого затмения необходимо преодолеть страх и установить новые границы в отношениях. Это сделает вас счастливее

Овен

Солнце и Луна объединят свои силы в вашем седьмом доме отношений. Ожидайте прорыва в любовных делах. Это космическое явление может принести вам начало нового захватывающего романа или конец отношений между вами и другим человеком. Ожидайте сильных эмоций и обмена словами, которые безвозвратно изменят вашу жизнь. На этот раз убежать от своих чувств не удастся.

Рак

Во время этого затмения вы начнете искать баланс в вопросах, касающихся дома и семьи. Ваше окружение имеет для вас большое значение, поскольку хотите иметь под собой устойчивую почву. Вскоре вы столкнетесь с вызовами, связанными с окружением. Это может означать смену условий жизни или появление нового члена семьи. Неважно, чувствуете ли вы беспокойство прямо сейчас. Вскоре то, что вы воспринимаете как свой дом, станет пространством, поддерживающим ваше развитие.

Козерог

Солнечное затмение в Весах откроет новый этап в вашей карьере. Если раньше судьба ставила препятствия, то сейчас вы наконец восстановите равновесие. Это хорошее время, чтобы начать новое сотрудничество или открыть собственный бизнес. Окружите себя людьми, которые верят в вас и хотят поддержать ваше начинание. Благодаря им вы многого добьетесь в ближайшие месяцы.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.