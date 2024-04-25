Солнце перейдет в знак Тельца: это сулит большие перемены 'избранным' знакам зодиака

Солнце скоро перейдет из знака Овна в знак Тельца, что сулит большие перемены четырем уроженцам зодиакального круга. По словам астрологов, прилив сил почувствуют Овны, Раки, Девы и Стрельцы. Читайте детальнее!

Телец

У Тельцов появится больше энергии и желания действовать. К тому же судьба будет к ним благосклонна – перед уроженцами знака откроются отличные финансовые возможности. Речь может идти как о повышении на работе, так и новых источниках дохода. Такой шанс упустить нельзя!

Рак

Раки почувствуют сильную мотивацию действовать – принятые ими решения улучшат финансовое положение. Более того, уроженцы знака найдут время на отдых с друзьями. Они поймут, что жизнь налаживается, и посмотрят на многие вещи иначе.

Дева

Девы, которые беспокоились о многих вопросах, смогут выдохнуть – все решится само собой. На работе их порадует солидная премия, так что они смогут сделать покупку, которую давно откладывали. У одиноких появится возможность встретить своего человека, но не бойтесь действовать.

Стрелец

Стрельцы смогут отправиться в путешествие, о котором мечтали. Им стоит провести хотя бы несколько часов без телефона , чтобы отвлечься от суеты. Это улучшит настроение и психическое здоровье. Расположение звезд и планет также благоприятствует решениям о покупке, особенно о крупных расходах, которые уже некоторое время стоят на повестке дня.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.