Солнце в квадрате с Нептуном закрывает врата успеха: два знака зодиака ждет удар

Квадрат Солнца с Нептуном, который начнется 15 декабря и продлится до 18 декабря 2023 года, принесет много перемен, но они окажутся неприятными и станут уроком. Под особенный удар попадут два знака зодиака, утверждают астрологи.

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По их словам, в это время могут вскрыться неудобные истины, указывающие на недостатки и ошибки. Такие вибрации еще больше усиливаются ретроградным Меркурием.

Нептун означает, что исчезнут четкие ориентиры и логические решения перестанут работать. Стоит прислушаться к интуиции, ведь все будет не так, как может показаться.

Какие чувства будут сопровождать нас в квадрате Солнца с Нептуном:

потребность уйти от мира;

желание остаться дома или найти безопасное место, чтобы "спрятаться";

открытие скрытых истин;

завершение дел, начатых в ноябре или начале декабря;

попытки мошенничества и сокрытия информации;

манипуляции и эмоциональный шантаж;

чувство неуверенности в себе.

Чем заняться в это время?

Астрологи советуют отдыхать и расслабляться в комфортной обстановке. Можно украшать свой дом, нарядить елку или попробовать рождественские рецепты. Встречи с друзьями также окажут положительное влияние. Нужно делать то, что доставляет радость и чувство безопасности.

Кто в зоне риска?

Во время декабрьского квадрата Солнца и Нептуна два знака зодиака, наиболее тесно связанные с этими небесными телами, испытают значительные проблемы. Они окажутся "во тьме" и потеряют силу. Именно такие испытания ждут Львов и Рыб. Эти знаки зодиака наиболее уязвимы к негативному влиянию квадрата.

Лев

Лев постарается наверстать упущенное и затеряться в рождественских обязанностях. В результате он не будет ни отдыхать, ни готовить дом к Рождеству, ведь все начнет валиться с рук. Планы уроженцев знака рухнут, они почувствуют себя уставшими и несчастными. Им лучше забыть о списке дел и сосредоточиться на себе.

Рыбы

Рыбы станут мишенью для людей, которые попытаются воспользоваться их готовностью помочь или наивностью. Не стоит верить никому, кто обратится за помощью. В противном случае время пролетит в мгновение ока, и Рыбы поймут, что потеряли очень многое. К тому же они могут стать жертвами мошенников и лишиться крупной суммы денег.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.