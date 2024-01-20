Созданы друг для друга! Названы лучшие пары по знаку зодиака, которым суждено счастье

Некоторые люди буквально созданы друг для друга и могут построить идеальные отношения. По словам астрологов, родственными душами можно назвать Дев и Козерогов, Стрельцов и Водолеев, Львов и Весов. Читайте детальнее!

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Дева и Козерог

Эти два знака зодиака притягивают друг друга, как магнит. Они на одной волне, любят одинаковые шутки и часто имеют общие хобби. Нет лучшей основы для создания идеальных отношений. Партнерский гороскоп предсказывает им красочное будущее. Это чрезвычайно удачное сочетание.

Стрелец и Водолей

Стрелец и Водолей не только хорошая пара в отношениях, но и отличные друзья. Эти два знака зодиака прекрасно ладят, редко спорят и понимают друг друга почти без слов. Они всегда поддерживают и дополняют друг друга. Стрелец быстро покоряет людей и открыт миру, а Водолей удивляет креативностью и новыми идеями.

Лев и Весы

Оба знака зодиака обладают темпераментным характером, но это не должно быть препятствием для создания прочных отношений. Весы находчивы и независимы, а Лев любит руководить и указывать другим, что делать. Несмотря на то, что между ними может быть много причин для споров, они оба очень умны, что позволяет им разрешать конфликты разговором.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.