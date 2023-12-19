Три знака зодиака будут самыми счастливыми в 2024 году: их жизнь превратится в сказку

Новый год связан с особенным предвкушением перемен, и для трех уроженцев зодиакального круга они будут исключительно положительными. Кто получит желаемое и осуществит свои мечты в наступающем году? Астрологи утверждают, что в списке счастливчиков Овны, Девы и Водолеи!

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Овен

Овны смогут добиться в 2024 году всего того, чего не удалось достичь раньше. К концу мая уроженцы знака почувствуют, что такое настоящий успех, благодаря влиянию Урана и Юпитера. Эти две планеты окажут мощную поддержку, но Овнам следует обратить внимание на знаки, которые посылает Вселенная. Им стоит рискнуть, чтобы воплотить мечту в жизнь. Для этого понадобятся терпение и настойчивость.

Дева

Это будет самый счастливый знак в 2024 году – успех Девам подарит Юпитер, планета изобилия и счастья. Май будет месяцем прорыва, в этот период перед уроженцами знака откроются возможности, нужно только быть готовыми их принять. Это идеальное время, чтобы начать новые проекты. В этот напряженный период рекомендуется позаботиться о себе. Медитация поможет вам оставаться сосредоточенным на своих целях.

Водолей

Начало года будет довольно непростым, но с июня все изменится. С этого момента и до конца 2024 года вам будет казаться, что вся Вселенная склоняется в вашу пользу, предоставляя невероятные возможности. Будьте открыты, чтобы воспользоваться шанс и провести незабываемый год. Вы сможете проявить различные инициативы и реализовать свои мечты. В этот период важно прислушиваться к своей интуиции, она будет вашим лучшим проводником.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.