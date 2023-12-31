Три знака зодиака найдут настоящую любовь этой зимой: вот кто в списке

В преддверии Нового года многие, кто еще не встретил вторую половинку, мечтают обрести настоящую любовь. По словам астрологов, судьба будет благосклонной к трем уроженцам зодиакального круга – их поразит стрела Купидона, впереди настоящее счастье.

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Водолей

Водолей едва может сдерживать свои эмоции. Сезон праздников уже начался, и сердце уроженцев знака бьется чаще в предвкушении особенной встречи. Будьте готовы к приглашениям и не упускайте возможности. Вы можете найти настоящую любовь как на бурной вечеринке, так и не деловых переговорах.

Овен

Овну в последние месяцы не везло в любви. Возможно, он даже не искал ее. Но зима – это начало новой эры для уроженцев знака. Будьте готовы к революции. Внезапно вы почувствуете бабочки в животе, и новые отношения могут перерасти в нечто большее, если вы позволите этому случится. вам просто нужно показать, что вы готовы. Тогда это сработает.

Рыбы

Рыбы изменились за последние месяцы. Возможно, они разорвали отношения или наконец справились с безответной любовью. Вам захочется уделить немного времени себе, но любовь ждет прямо за углом. Вы почувствуете новую энергию и захотите снова проявить эмоции. Глубокие разговоры и ваша эмоциональная чувствительность оказывают необычайное влияние на других. Вы найдете своего человека.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.