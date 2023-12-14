Три знака зодиака накануне Рождества посетит призрак прошлого: вот что их ждет

Многие в ожидании Рождества и Нового года строят смелые планы на будущее, но в это время трем уроженцам зодиакального круга напомнит о себе прошлое. По словам астрологов, придется столкнуться со своими страхами и сделать важный выбор. Речь идет о Тельцах, Раках и Козерогах.

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Телец

Перед Рождеством уроженцам знака напомнит о себе некий человек из их прошлого, который будет связан с ошибками и болезненным опытом. Тельцам нужно будет решить для себя, готовы ли они снова впустить его в свою жизнь или же наоборот вычеркнуть навсегда. Стоит прислушаться как к голосу разума, так и сердцу.

Рак

Раки накануне Рождества получит шанс исправить ошибки прошлого, расставив все точки над "и". Они задумаются о своем жизненном выборе и примут кардинальное решение. Прошлое заявит о себе в тот момент, когда уроженцы знака меньше всего ждут. Им предстоит выяснение отношений с токсичными людьми.

Козерог

Козерог скоро почувствует, что прошлое стучится в его дверь. Придет время для трудной истины. Уроженцев знака ждет непростая встреча, во время которой придется признать свои ошибки и грехи. Это хорошее время, чтобы попросить прощения. Еще не поздно попытаться помириться с важными людьми в жизни или... простить себя.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.