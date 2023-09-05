Три знака зодиака скоро обретут любовь и будут счастливы, но есть один ''подвох'': гороскоп

Любовный гороскоп на неделю до 10 сентября сулит, что некоторые уроженцы зодиакального круга наконец могут встретить свою вторую половинку. По словам астрологов, любовь постучит в двери к Близнецам, Девам и Рыбам, но есть "подвох": им придется забыть о гордыне и научиться делать первые шаги и искать компромиссы.

Близнецы

Одинокие Близнецы поймут, что любовь ближе, чем они думали до сих пор. Уроженцы знака придут к мнению, что не стоит тратить время на токсичных людей, а лучше ценить то, что дарит судьба. В их окружении есть кто-то особенный, кто уже давно оказывает знаки внимания – и этот шанс нельзя упустить.

Дева

У Дев начнут порхать бабочки в животе – стрела Купидона попадет в них в момент, когда они уже и не ждут. Уроженцам знака нужно набраться смелости и открыто сказать, что они чувствуют. Человек, который поймал ее взгляд, ждет этого. Романтическая история будет очень бурной – и уже до конца года Девы могут сыграть свадьбу.

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Рыбы

Рыбы теперь сделают все, чтобы завоевать сердце человека, который им очень понравился. Они больше не собираются скрывать свои чувства. В этом им поможет их большое личное обаяние и потрясающая изобретательность. Пришло время проявить инициативу, показать, чего они стоят, и доказать, что любви нужно немного "помочь".

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.