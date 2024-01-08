Три знака зодиака ставят себя на первое место: их близким приходится тяжело

Расположение планет в момент нашего рождения имеет ключевое значение и оказывает решающее влияние на нашу личность. По словам астрологов, три знака зодиака ставят собственные интересы на первое место и не слишком заботятся о близких.

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Телец

Телец ценит элегантность и высокие стандарты. Поэтому он прилагает все усилия для того, чтобы жизнь оправдала его ожидания. Он знает, что ничего не дается бесплатно, поэтому много времени уделяет работе и часто остается в нерабочее время. Большую часть денег Телец тратит на собственные удовольствия.

В свободное время он предпочитает отдыхать в тишине или одиночестве, потому что это самый быстрый способ восстановить свои жизненные силы. К сожалению, близкие обвиняют Тельца в том, что он слишком мало времени проводит с ними.

Скорпион

Скорпион предполагает, что мир вращается вокруг него и каждый должен оправдывать его ожидания. Когда этого не происходит, он становится сварливым и злым. Он часто чувствует себя недооцененным, потому что его усилия сделать свою семью счастливой встречают слишком мало энтузиазма или даже неприятия.

Причиной этого является ошибочное убеждение Скорпиона в том, что у других такие же ожидания или вкусы. По мнению астрологов, ситуация кардинально изменится, если Скорпион перестанет слишком все контролировать.

Рыбы

Рыбы убеждены, что всегда все знают лучше всех, и любят организовывать жизнь других людей. А еще они прекрасные теоретики и специалисты во всем. Когда кто-то нуждается, они будут читать лекции и указывать на его ошибки, но не помогут. Уроженцы знака считают, что они пострадали больше всех и только они заслуживают настоящей поддержки.

Однако если Рыбы решат помочь другим, это не будет бескорыстно. Они всегда ждут чего-то взамен или будут годами сожалеть о каждой услуге. На самом деле у них доброе сердце, но жизнь подвергла их многим испытаниям.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.