Три знака зодиака цепляются за прошлое, но теперь их ждет испытание: гороскоп

Начало марта – время секстиля Луны и Сатурна. Это означает, что некоторым знакам зодиака придется столкнуться с тем, что их "тормозит". По словам астрологов, сильнее всего почувствуют влияние планет Скорпионы, Рыбы и Стрельцы, которые привыкли цепляется за прошлое.

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Скорпион

В ближайшие дни Скорпионам предстоит столкнуться с прошлым. Старые воспоминания оживут, и им придется поразмышлять над произошедшим. Вы больше не можете исправить ошибки прошлого, но сейчас самое время позаботиться о том, что произойдет в будущем. Нужно соприкоснуться с эмоциями, к которым вы не были готовы годами. Пришло время дать себе второй шанс.

Стрелец

Для Стрельца это будет фантастическое время перемен. Это лучший период, чтобы оставить позади все неудачи и плохой опыт. Прощание с негативом принесет возрождение. Вы почувствуете себя легче, как по волшебной палочке. Однако сначала вам необходимо покопаться в своем прошлом и хотя бы коснуться тех травм или ситуаций, которые повлияли на то, кем вы являетесь сейчас.

Рыбы

Что будет в жизни Рыб? Это хорошее время, чтобы отпустить старые обиды. Вы продолжаете жить прошлым, не давая другим возможности объяснить свои решения. Пора осознать, что у каждой истории есть две стороны. Это нормально – прощать людей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.