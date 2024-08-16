Три знака зодиака узнают семейную тайну до конца августа: к ним 'обратятся' ангелы

Период до конца августа 2024 года будет особенным для трех уроженцев зодиакального круга – к ним обратятся ангелы. По словам астрологов, семейную тайну узнают Овны, Водолеи и Стрельцы. Выяснится новая информация, которая многое изменит в их отношениях с близкими людьми.

Овен

Овнам будет трудно прийти в себя после того, что они узнают о своих родственниках. Судьба случайно свяжет их с людьми, знающими многое о прошлом одного из членов семьи. Оказывается, тот, которого раньше считали спокойным человеком, в прошлом был совершенно другим. Это сильно повлияет на их отношения.

Водолей

Разбирая семейные сувениры, Водолеи наткнутся на удивительные фотографии своих прадедов и прабабушек. Заинтригованные этим открытием, они захотят узнать правду. После долгих уговоров старшие члены семьи расскажут о прошлом предков. Водолеи поймут, что их выбор профессии так или иначе связан с жизнью их предков. Благодаря этой семейной истории они узнают много нового о себе.

Стрелец

В конце августа Стрельцы почувствуют, что земля уходит у них из-под ног. Все потому, что они узнают о постыдной тайне своей семьи. Эта информация выйдет наружу случайно. Кто-то скажет на два слова больше, и будет поздно назвать это ошибкой. Горькая правда выйдет наружу, вызвав спор в семье. Обиды и слезы пройдут, и тогда наступит время честного разговора.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.