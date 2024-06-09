Три знака зодиака являются лучшими друзьями и самыми надежными партнерами

Если вы ищете друга, которому можно доверить свои сокровенные тайны, и партнера, на которого всегда можно положиться, лучшим выбором станут люди трех знаков зодиака. По словам астрологов, речь идет о Тельцах, Девах и Козерогах.

Телец

Практичные Тельцы известны своей стабильностью и надежностью. Такие друзья всегда придут на помощь и готовы отдать последнее тем, кто им дорог. Они не только поддержат вас в трудные минуты, но и помогут найти выход из самых сложных ситуаций. В любви Тельцы больше всего ценят верность.

Дева

Девы известны своим дотошным характером, но при этом чрезвычайно надежны. Уроженцы знака очень внимательны к деталям – они всегда заметят, когда вам что-то понадобится, часто даже раньше, чем вы это заметите. Девы также поддержат на деле – будь то организация мероприятия или теплый бульйон, когда вы заболели.

Козерог

Надежные Козероги известны своими высокими амбициями и трудолюбием, но они также невероятно лояльны. Если рядом с вами друг или партнер-Козерог, можете быть уверены, что он всегда сдержит свое слово. Уроженцы знака знают, как поддержать близких в ​​трудную минуту. Они всегда придут на помощь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.