Три знака зодиака ждет 'черная полоса' в ноябре: их будут преследовать неприятности

Осень – время размышлений, когда погода бывает не слишком приятной, что добавляет пессимизма. Однако ноябрь имеет все шансы оказаться "черной полосой" для трех уроженцев зодиакального круга, которых буквально будут преследовать неприятности. По словам астрологов, в зоне риска Львы, Девы и Козероги.

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Лев (23.07 – 23.08) – то, что никогда не было проблемой, вдруг доставит много неприятностей

В ноябре Львам придется столкнуться с неожиданными проблемами. Они могут начать чувствовать себя бессильными, когда дело касается тем, которые раньше никогда не были помехой. Стоит посоветоваться с близкими и попросить их о поддержке в сложившейся ситуации.

Львам в ноябре следует особенно внимательно следить за своим здоровьем. Лучше всего начать с улучшения физической формы в тренажерном зале или бассейне. Это не только укрепит иммунитет, но и станет спасением от депрессивного настроения.

Дева (24.08 – 23.09) – грядут проблемы в делах сердечных

Ноябрь окажется неудачным для Дев в любовном плане. В жизни людей, рожденных под этим знаком, появится неопределенность. Одиночками будут управлять эмоции, связанные с человеком, который произведет хорошее впечатление, но может иметь злой умысел. У Дев в отношениях могут возникнуть проблемы во взаимопонимании с партнером.

Девам следует быть особенно осторожными с вещами, которые для них важны. Они могут потерять любимое ожерелье или кольцо с особым смыслом. В ближайший месяц их лучше оставить дома.

Козерог (22 декабря – 20 января) – вас покинут близкие люди

В ноябре у Козерогов начнутся проблемы в отношениях. Близкие им люди отвернутся от них. Это заставит уроженцев знака чувствовать себя одиноким и даже преданным. Вся эта ситуация может быть вызвана действиями третьего лица, желающего вам плохого.

Чтобы восстановить эти отношения, потребуется время. Близкие люди Козерогов поймут, какую ошибку они совершили, и вернутся с извинениями. До конца месяца уроженцам знака следует особенно позаботиться о себе, чтобы преодолеть чувство одиночества и грусти.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.