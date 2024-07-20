Три знака зодиака ждет удар судьбы на выходных: они почувствуют себя несчастными

Выходные 20-21 июля 2024 года принесут проблемы трем уроженцам зодиакального круга. Невезение не покинет их до понедельника, но после этого станет немного лучше. По словам астрологов, в зоне риска Близнецы, Стрелец и Рыбы.

Судьба будет расставлять препятствия на пути людей, рожденных под этими знаками. Кроме того, еженедельный астрологический прогноз показывает, что расположение звезд также будет для них неблагоприятным.

Близнецы

Близнецы буквально почувствуют, что судьба подбрасывает им препятствия. Им предстоит много дел, и всегда будет что-то, что их останавливает. В результате некоторые планы могут измениться, а другие вообще не осуществиться. Близнецам важно отнестись к этому спокойно, стиснуть зубы и, главное, не паниковать – тогда им будет легче противостоять невзгодам.

Стрельцы

В эти выходные Стрельцы поймут, что промахнулись. Выбор, который они сделали, – не то, чего действительно хотели. К сожалению, сейчас уже слишком поздно что-либо менять. Поэтому на этих выходных придется преодолеть проблемы, а затем попытаться создать план действий, чтобы извлечь максимальную пользу из ситуации, в которой оказались.

Рыбы

Рыбы поймут, что их интриги были напрасны. В последнее время они показали свою плохую сторону и, движимые своей наивностью, попадали во все новые и новые неприятности. Кроме того, они серьезно испортили жизнь дорогим им людям. Поэтому пора признать свою ошибку и в то же время попытаться как-то решить ситуацию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.