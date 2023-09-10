Три знака зодиака ждет 'золотое время': не упустите этот шанс!

Сентябрь – месяц, когда многие решают начать жизнь с чистого листа и покорить новые высоты. После летнего отдыха наступает идеальный период, чтобы строить смелые планы на будущее. По словам астрологов, "золотое время" ждет трех уроженцев зодиакального круга – больше всех повезет Овнам, Тельцам и Близнецам.

Овен

Аура предстоящей недели будет полна позитивной энергии. На работе у вас будет много обязанностей, что заставит потрудиться, но все дастся легко и откроет перспективы карьерного роста. Овнам, ведущим собственный бизнес, придется срочно решать старые проблемы, но также все решится благополучно. С середины недели вы начнете новые проекты! Удача будет на вашей стороне, и самые смелые мечты могут сбыться.

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Телец

На будущей неделе вы преуспеете. На работе вы решите действовать смело, и это даст результат: Тельцы могут рассчитывать на повышение в должности и увеличение оклада. Уроженцы знака, ведущие собственный бизнес, будут строить долгосрочные планы, направленные на развитие компании. Деньги начнут сами идти в руки Тельцов, и этим нужно пользоваться.

Близнецы

Предстоящая неделя принесет позитивные новости. Вы найдете решение вопроса, который вас давно беспокоил. Близнецы, ведущие собственный бизнес, будут рады общению с людьми, благодаря которому удастся выйти на новый уровень. У людей этого знака, ищущих работу, есть шанс найти что-то интересное. В финансовых вопросах будьте изобретательны и адаптируйтесь к ситуации.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.