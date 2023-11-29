Ценят действия, а не слова: названы самые решительные женщины по знаку зодиака

Некоторые женщины отличаются прямолинейностью, решительностью и ценят действия, а не слова. За эти черты характера одни их уважают, другие – критикуют. По словам астрологов, речь идет о Тельцах, Львах и Водолеях.

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Телец

Женщина-Телец уверена в себе и решительна. Она отлично умеет работать в команде и коммуникабельна. Ее самое большое преимущество в том, что ей не стыдно просить о помощи. Однако она нервничает, когда другие люди считают это слабостью или некомпетентностью.

Такая женщина на работе и в личной жизни устанавливает четкие границы и не позволяет никому встать у нее на пути. Она считает, что каждый имеет право на собственную жизнь, поэтому не обязана учитывать мнение других. Хотя на работе ее уважают за напористую позицию, близкие считают ее эгоистичной.

Лев

Женщина-Лев чрезвычайно харизматична и способна убедить любого следовать ее идеям. Она не склонна к спорам и обычно ведет себя вдумчиво, но очень злится, когда другие не хотят ее слушать. Для нее это откровенное проявление неуважения и даже презрения

Ее не слишком волнует мнение других людей, поскольку она знает, что у каждого человека есть своя позиция. Однако, когда у нее что-то на уме, она не будет этого скрывать. Для нее самое главное – быть в гармонии с собой.

Водолей

Женщина-Водолей не любит, когда другие люди навязывают ей свое мнение. Она ценит конкретику и всегда принимает осознанные решения. К указанию на ее ошибки или даче непрошеных советов относится очень болезненно. В личной жизни она ценит действия больше, чем слова.

Такая женщина всегда ведет себя порядочно и если что-то обещает, то держит слово. По ее мнению, то, как мы относимся к близким нам людям, является характеристикой нас самих. Никакие красивые и высокопарные слова не прикроют злых дел.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.