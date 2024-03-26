У них есть свой секрет! Названы долгожители по знаку зодиака

У некоторых людей больше всего шансов прожить долгую и счастливую жизнь, утверждают астрологи. По их словам, это связано с влиянием звезд, которое в большой мере определяет характер человека и его модели поведения. Чаще всего долгожителями становятся Тельцы, Козероги и Весы.

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Телец

Астрологи предсказывают Тельцу самую долгую жизнь. Представители этого знака зодиака любят жить и любят свою жизнь. Им нравится учиться и открывать для себя что-то новое. Однако их любопытству есть предел: они не склонны к риску. Продолжительность жизни Тельца – 80+ лет.

Козерог

Представители этого знака зодиака любят хорошо подумать, прежде чем принимать рискованные решения. Именно поэтому астрологи предсказывают Козерогам долгую жизнь. Ожидаемая продолжительность жизни – 65+ лет.

Весы

Весы – самый нерешительный знак зодиака. Им сложно принимать важные решения. Именно поэтому они часто колеблются в принятии решений. Поэтому можно сказать, что Весы тоже очень осторожны. Ожидаемая продолжительность жизни Весов – 55 лет.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.