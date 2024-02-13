У них сложный характер! Названы худшие жены по знаку зодиака

Большинство мужчин при выборе второй половинки не обращает внимание на знак зодиака. Однако астрологи утверждают, что дата рождения имеет огромное влияние на характер и судьбу. По их словам, худшими женами являются Овны, Близнецы и Скорпионы.

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Овен

Женщина-Овен дерзкая и полная энергии. С ней невозможно скучать. К сожалению, она также может быть упрямой, высокомерной и не желающей идти на компромисс. Жизнь с женщиной-Овном редко бывает мирной, ведь она обладает взрывоопасным характером. Чаще всего это напоминает американские горки. Будьте готовы спорить и бороться за свои права.

Близнецы

Женщины этого знака зодиака очень общительны и открыты, что в какой-то момент может начать мешать. Они любят приключения и не могут усидеть на месте. Мужчине трудно идти в ногу с ними. Кроме того, женщины-Близнецы самые неряшливые и постоянно что-то забывают. В повседневной жизни это может сильно раздражать.

Скорпион

Собственнические и ревнивые Скорпионы могут доставить неприятности. Они ожидают, что другой человек будет полностью сосредоточен на них. Такие женщины также склонны загонять своего партнера в угол. В начале отношений это мило воспринимается как любовь и преданность. Однако со временем это просто утомляет.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.