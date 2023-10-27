У Рыб много недостатков, но этот отравляет жизнь каждому: вот в чем дело

Рыбы – самый чувствительный или даже сверхчувствительный знак зодиака. Такие люди – творческие личноти, обладающие многими талантами, которые, к сожалению, не все не способны оценить. Однако это не самый большой их недостаток!

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Рыбы – страдальцы, несущие на кресте все проблемы и заботы этого мира. Они имеют довольно низкое мнение о себе, не могут оценить свои преимущества и сильные стороны, но сильно зацикливаются на своих недостатках. Уроженцы знака также довольно ревнивы, потому что вместо того, чтобы сосредоточиться на себе, смотрят на успехи других, погружаясь в еще большую печаль.

Это большая ошибка, ведь у Рыб много талантов, а их склонность к мистицизму и тайным знаниям не от мира сего. Рыб увлекает магия, парапсихология, астрология, гадание и все, что невозможно объяснить рационально. Недаром среди Рыб много актеров, писателей, художников, музыкантов и вокалистов.

Рыбы также очень общительны, чутки, лояльны и терпимы. Их отличает исключительная интуиция и преданность близким. К сожалению, с точки зрения баланса у них также есть масса недостатков, и один из них действительно может оказаться занудством! Рыбы могут быть эгоистичными, неуступчивыми и в то же время меланхоличными и склонными к зависимостям. Они плохо справляются с собственными эмоциями и довольно неустойчивы.

У Рыб есть огромная потребность чувствовать себя в безопасности, но они не могут найти ее внутри себя. Это, конечно же, связано с их низкой самооценкой и крайней чувствительностью. Это заставляет их чувствовать угрозу и ждать следующего удара. Иногда это срабатывает как самоисполняющееся пророчество, и Рыбы действительно навлекают на себя разочарование и несчастье.

С годами Рыбы вырабатывают собственные защитные механизмы, способные раздражать или даже отталкивать других людей. К сожалению, без них они не могут нормально жить в обществе. Их завистливость буквально отравляет жизнь другим.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.