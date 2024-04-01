Удача будет на их стороне! Четыре знака зодиака могут разбогатеть до конца года

2024 год можетпринести феноменальный рост доходов для четырех уроженцев зодиакального круга. По словам астрологов, улучшат свое финансовое положение Тельцы, Скорпионы и Овны.

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Телец

2024 год буквально пройдет как гимн процветанию и изобилию – особенно апрель и май, когда так называемый аспект Миллионера в финансовой и карьерной сфере обещает огромный прорыв представителям этого знака. Особенно это касается Тельцов, которые работают в сфере информационных технологий, а также занимаются здравоохранением. Также денежным месяцем станет июнь.

Скорпион

В июне Юпитер, управитель финансового сектора, входит в ваш дом капитала и инвестиций – вы можете получить крупную сумму денег в качестве инвестиции в свой бизнес. Но по-настоящему большие деньги ожидаются в Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024 года. Тогда возможен новый доход.

Овен

Самым богатым и плодородным месяцем для Овна станет период соединения Венеры, управительницы финансов этого знака, с Юпитером – с 25 по 28 мая. Но на самом деле уже в апреле вы почувствуете новый приток денег – благодаря личному проекту ожидается большой рост как самооценки, так и финансов.

Водолей

Плутон, планета больших финансов, находится в вашем знаке с января 2024 года. Более того, это придаст вам терпения развивать личный проект в течение года, так что ничего не бойтесь! Просто доверьтесь своей интуиции – благодаря Плутону этот год будет для вас волшебным. Наиболее важными периодами для вас будут июнь (период аспекта Миллионера) и сентябрь. Ровно 18 сентября произойдет первое затмение в Рыбах, которое откроет новую программу в финансовой сфере на ближайшие два года. Вас ждет большая ответственность, но и количество денег увеличится.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.