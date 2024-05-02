Удача, деньги и любовь: май станет сказочным периодом для трех знаков зодиака
Май 2024 года принесет радостные перемены трем уроженцам зодиакального круга, перед которыми откроются новые перспективы. По словам астрологов, заиграет новыми красками жизнь Овнов, Тельцов и Львов. Они не только смогут увеличить свои доходы в разы, но и обрести счастье в любви.
Овен
Овны в мае смогут совершить карьерный рывок, о котором давно мечтали. Все их старания на работе наконец-то окупятся – уроженцы знака смогут смотреть с уверенностью в завтрашней день. Если верить звездам, для Овнов наступит идеальное время, чтобы перейти на новый уровень, и это касается в том числе отношений. Марс в Овне окажет на этот знак чрезвычайно мотивирующее воздействие. Тем более, что Меркурий в Тельце из 15-го дома должен помочь Овнам реализовать все задуманное
Телец
Благодаря планетарной комбинации Солнца (энергия), Меркурия (коммуникация) и, конечно же, Юпитера (удача) одинокие уроженцы этого знака смогут найти настоящую любовь. И это стане толчком к грандиозным переменам в жизни. Тельцы могут решиться сменить работу, а то и место жительства. Удача будет на их стороне, и самые рискованные идеи принесут выгоду. Такой шанс упустить нельзя!
Лев
Львы в мае почувствуют сильный прилив энергии, что заставит их браться за выполнение даже скучных задач с энтузиазмом. Уроженцам знака поступит заманчивое предложение по работе, которое сулит рост доходов и новые перспективы. У одиноких будет шанс найти своего человека. Перед харизмой Львов не устоять – и они знают об этом отлично. Однако май также потребует от них ответственных решений, так что сначала все нужно взвесить.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.
Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.