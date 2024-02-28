Устроят драму даже без повода: названы самые ревнивые знаки зодиака

Некоторые люди более склонны к проявлениям ревности и могут устроить скандал, даже если поводов для него нет. По словам астрологов, речь идет о Скорпионах, Тельцах, Раках и Львах. Читайте детальнее!

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Скорпион

Скорпионы известны своей страстью. Они очень лояльны к своим партнерам и требуют такой же лояльности. Уроженцев знака привлекают эмоции в отношениях, в том числе негативные. Они часто подозревают, что партнеры могут их предать, из-за этого возникает необоснованная ревность.

Телец

Тельцы ценят стабильность и безопасность, поэтому они могут ревновать, если почувствуют, что их отношения находятся под угрозой. Однако у этого знака хороший характер в отличие от ревнивцев – они постоят за союз и сделают все, чтобы сохранить семью. Однако есть условие – Тельцы должны чувствовать, что партнер им верен.

Рак

Раки известны своей чувствительностью. У них есть жизненная потребность в тесном контакте со своим партнером. Уроженцы знака могут очень резко реагировать на любые подозрения в неверности и испытывать сильную ревность.

Лев

Львы часто хотят быть в центре внимания и завоевывать восхищение противоположного пола. Иногда они завидуют своим близким из-за низкой самооценки. Львов раздражает, когда другие получают больше внимания и восхищенных взглядов. Это недовольство может сразу же разозлить Льва. Хотя они и говорят, что не любят конфликтов, зачастую именно они их начинают.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.