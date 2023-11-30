Устроят драму на ровном месте: названы самые ревнивые знаки зодиака

Некоторые люди склонны к постоянной ревности, даже если их партнер не дает для этого никаких оснований. Они могут устраивать скандалы на ровном месте и заставлять избранника испытывать чувство вины. По словам астрологов, речь идет о Скорпионах, Тельцах, Раках и Львах.

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Скорпион

Скорпионы очень страстные и вспыльчивые. Уроженцы знака лояльны к своим партнерам и требуют этого же в ответ. Если же они увидят малейшие признаки холода в отношениях, сразу же начнут подозревать вторую половинку в изменах. И бурных скандалов тогда не избежать.

Телец

Тельцы ценят стабильность и безопасность, поэтому могут ревновать, если почувствуют, что их отношения находятся под угрозой. Уроженцы знака сделают все, чтобы сохранить союз. Однако есть условие – Тельцы должны чувствовать, что партнер им верен.

Рак

Раки известны своей чувствительностью. У них есть жизненная потребность в тесном контакте со своим партнером. Уроженцы знака могут испытывать сильную ревность. Партнерам Раков сложно завоевать их доверие, но это возможно.

Лев

Львы часто хотят быть в центре внимания и получать восхищение противоположного пола. Иногда они завидуют своим близким из-за низкой самооценки. Львов раздражает, когда другие получают больше внимания и восхищенных взглядов. Это недовольство может сразу же разозлить Львов. Хотя они и говорят, что не любят конфликтов, зачастую именно они их начинают.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.