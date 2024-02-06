В феврале ангелы будут охранять два знака зодиака: для них это уникальный шанс

Февраль принесет долгожданное утешение для двух уроженцев зодиакального круга, которые пережили ранее не лучшие времена. Ангельская забота положит конец их печали и укажет правильный путь, утверждают астрологи.

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Крылатые хранители помогут Близнеца и Рыбам разобраться в тяжелых переживаниях и сделать из них выводы. Им будет легче контролировать свои эмоции и быть независимым. Однако нужно взять ситуацию в свои руки – и перемены не заставят себя ждать.

Близнецы

В последнее время Близнецы пережили много моментов, когда им не хватало поддержки. Находясь рядом с семьей или друзьями, они по-прежнему чувствовали себя одинокими и недооцененными. Даже самые занятые люди этого знака зодиака ощущали пустоту, которую невозможно заполнить.

В феврале ангелы позаботятся обо всех Близнецах , нуждающихся в понимании и утешении. Тяжелые эмоции постепенно утихнут, а вместо них появится мир и гармония. Уроженцы знака поймут, на кого они могут рассчитывать, а с кем лучше ослабить отношения, чтобы не подвергать себя дальнейшим страданиям.

Рыбы

Рыбы вскоре почувствуют ангельскую поддержку в тех сферах, которые вызывают у них больше всего беспокойства. Иногда кто-то неправильно их понимал, судил по внешности или относился к ним несправедливо. Рыбы не всегда способны постоять за себя и поэтому страдают молча. В феврале ангелы позаботятся о них и придадут смелости.

Благодаря этому им будет легче освободиться от дурного влияния и не позволить, чтобы ими воспользовались. Люди, рожденные под знаком Рыб, научатся говорить "нет", просить о помощи и громко говорить о том, что не так в их отношениях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.