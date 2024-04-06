В какой цвет покрасить ногти? Знак зодиака скажет вам правду: гороскоп

Собираетесь сделать маникюр, но не знаете, какой лак для ногтей выбрать? Идеальный оттенок для вас определен звездами, утверждают астрологи. Читайте детальнее!

Цвета обладают огромной силой. Они описывают наши эмоции и влияют на них. Например, красный ассоциируется с огнем и любовью, а зеленый – с миром и природой.

Козерог (22 декабря – 20 января) не любит импровизировать, поэтому следует выбирать лаки для ногтей безопасных нюдовых оттенков.

Водолей (21 января – 18 февраля) – любопытный индивидуалист, что подчеркнет фиолетовый лак.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) мечтательны и любят витать в облаках, поэтому им подходит белый и синий лак.

Для Овна (21 марта – 19 апреля) лучшим выбором будут яркие, насыщенные цвета, такие как желтый, оранжевый и красный. Они идеально сочетаются с энергичной личностью.

Хорошим выбором для Тельца (20 апреля – 20 мая) будут приглушенные и элегантные цвета, то есть пастель и оттенки зеленого.

Близнецы (21 мая – 20 июня) креативны и подвижны, поэтому лучше всего им подойдет маникюр в неоновых оттенках, таких как фуксия и лимон.

Раки (21 июня – 22 июля) считаются нежными людьми и любят находиться у воды. Лак для ногтей синего, бирюзового или темно-синего цвета – идеальный выбор.

Львы (23 июля – 22 августа) любят привлекать к себе внимание, дерзки и храбры. Лучшие оттенки для них – золотой и серебряный.

Спокойной Деве (23 августа – 22 сентября) следует красить ногти в светлые тона, например, бежевый, светло-розовый, молочный. Это будет идеально сочетаться с ее характером.

Для Весов (23 сентября – 22 октября) отличным выбором будут различные оттенки фиолетового и розового .

Скорпион (23 октября – 21 ноября) подойдут темные цвета, подчеркивающие сильный характер, например, черный, бордовый, коричневый.

Лучший цвет лака для ногтей для Стрельца (22 ноября – 21 декабря) –красный, что подчеркивает его непосредственность.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.