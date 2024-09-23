Вечно недовольные: названы худшие свекрови по знаку зодиака

Отношения со свекровью могут складываться непросто, и одна из причин – знак зодиака. По словам астрологов, сложнее всего будет с Тельцами, Раками, Скорпионами и Козерогами. Читайте детальнее!

Телец

Тельцы всегда хотят лучшего для своих детей, поэтому будут очень внимательно следить за тем, что, как, когда и почему делает их невестка. Если им что-то не понравится, то они станут просто невыносимы и изведут избранницу сына упреками. Кроме того, Тельцы склонны устраивать эмоциональный шантаж.

Рак

Раки – худшие свекрови, которые могут существовать. Уроженки знака всегда будут недовольны тем, что делают их невестки, потому что только они знают, как правильно. Никогда не следует спорить с этими женщинами, а тем более пытаться что-то доказать. Раки всегда будут в курсе всего, что происходит в отношениях сына.

Скорпион

Скорпионы сделают все, чтобы их любимый сын не покидал родной дом. Они будут настраивать его против избранницы, шантажировать и манипулировать. Эти женщины чрезвычайно ревнивы, и того, что кто-то другой отнял у них сына, она никогда не простит.

Козерог

Козероги очень эгоистичны, поэтому не будут радоваться невестке и ее достижениям. Если им с первой встречи не понравится любимая женщина сына, все потеряно. Ничто и никогда не заставит их изменить свое мнение. При этом Козероги никогда не оставят невестку в покое: будут осуждать, критиковать, сплетничать...

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.