Вечные неудачники! Названы знаки зодиака, которым постоянно не везет

Знак зодиака может многое рассказать о нас. И если некоторым все в жизни дается легко, то других буквально преследуют неудачи. По словам астрологов, постоянно не везет Водолеям, Весам и Ракам. Читайте детальнее!

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Водолей

Невезение сопровождает Водолея практически каждый день. Никакие спонтанные действия не помогают. В уроженцах знака есть что-то, что притягивает несчастья, и они часто оказываются в центре очень странных ситуаций. Хорошая новость заключается в том, что в жизни Водолея всегда будет кто-то, кто сможет ему помочь. Ему просто необходимо внимательно наблюдать и слушать тех, кто находится рядом с ним.

Весы

Весы – один из знаков зодиака, в жизни которого, к сожалению, преобладает невезение. Зачастую уроженцы знака слишком доверяют другим и не слушают интуицию. Также им не везет в любви, Весам с большим трудом удается найти человека, которому можно доверять и любить. Их часто обманывают и предают.

Рак

Раки – тихий знак зодиака, уроженцы которого не жалуются, что им плохо, но жизнь не всегда безоблачна. Время от времени Раки попадают в ситуацию, которая многим даже не снилась. Спонтанность не их сильная сторона. Им лучше принимать решения спокойно, иначе они могут попасть в беду. У Раков также есть проблемы в общении.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.