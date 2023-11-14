Венера входит в знак Весов: это будет особенное время для четырех знаков зодиака

Венера входит в знак Весов – и это предвещает изобилие в любви и финансах, предсказывает возвращение времени, свободного от забот, и подталкивающего к действиям. После сезона затмений многие снова обретут жизненные силы.

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Планета будет особенно покровительствовать четырем знакам зодиака. Они отлично проведут время – успех гарантирован во всех аспектах жизни. Венера – планета любви, удовольствия и изобилия. Именно женский элемент определяет отношения, в которые мы вступаем, как мы чувствуем себя и что переживаем.

Венера также является планетой красоты, она во многом определяет нашу творческую силу, а также оказывает огромное влияние на финансовые вопросы. В астрологии Венера в Весах символизирует гармонию и равновесие.

Планета Венера вошла в знак Весов 8 ноября 2023 года ровно в 10:30 и останется в этом созвездии до 3 декабря. Затем перейдет в знак Скорпиона.

Венера посылает хорошие идеи, помогая смело достигать поставленных целей. Астрологи называют время этой астрологической системы периодом гармонии и процветания. Это тот момент, когда стоит сосредоточиться на своих отношениях.

Венера, покровительница финансов, благополучия и любви, принесет волшебную силу чувств, исцелив многие разбитые сердца. Многим людям она откроет дверь к большой любви, предоставив им идеального партнера.

Венера в Весах больше всего будет влиять на повседневную жизнь Весов и Овнов. Она пробудит страсть у тех, кто уже состоит в отношениях, а на пути одиноких поставит человека, которого они искали годами. Весы и Овен в это время могут безумно влюбиться. Они увидят в другом человеке необыкновенный потенциал, быстро осознав, что это именно та их вторая половинка, которую они так долго искали.

Венера также немного скажется на жизни Львов и Скорпионов. Представители этих знаков зодиака вскоре обретут большую любовь. Обратите внимание на своих друзей и знакомых. Вполне возможно, что среди них таится любовь всей вашей жизни. Кошелек тоже будет полон. Венера в Весах подтолкнет к принятию решений, которые приведут к финансовому благополучию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.