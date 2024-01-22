Верность не для них! Названы знаки зодиака, склонные к изменам

Не все могут сохранять верность в отношениях – некоторых постоянно тянет на "приключения". По словам астрологов, больше всего склонны к изменам Близнецы, Раки и Скорпионы.

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Близнецы

Люди этого знака зодиака обладают большим оптимизмом и открытостью, что многие могут ошибочно интерпретировать как приглашение к гораздо более близким отношениям. Хотя многие Близнецы ясно объяснят ситуацию и не поддадутся искушению, некоторые из них не против пойти на измену. Более того, они будут врать, чтобы скрыть факт измены.

Рак

Хотя Раков и принято считать людьми, которые "лечат раны", часто они также являются теми, кто причиняет большую боль. Когда уроженцы знака сталкиваются с проблемами в отношениях и чувствуют себя неуверенно, им легко поддаться искушению повысить свою ценность с кем-то другим. Однако людям этого знака зодиака следует помнить, что такое поведение – это порочный круг, который никуда не ведет.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, считаются сильными, независимыми и не боятся никаких препятствий. Хотя эти черты часто оказывают на окружающих притягательное и притягательное действие, Скорпион также отличается скрытностью и любовью к тайнам. Даже если они открываются кому-то, им требуется много времени, чтобы полностью довериться другим. Кроме того, они идут на измену, чтобы не чувствовать "привязки" к партнеру.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.