Весеннее равноденствие перевернет жизнь трех знаков зодиака: вот что их ждет

Весеннее равноденствие принесет большие перемены трем уроженцам зодиакального круга – 20 марта мощную силу "магического" дня ощутят Водолеи, Близнецы и Весы. Они будут креативными и сильными, как никогда раньше.

Видео дня

Это идеальный день для людей этих знаков зодиака, чтобы начать новый проект или важный этап в жизни. Помолвка, переезд или заключение важного профессионального контракта? 20 марта для них нет невозможного.

Весеннее равноденствие ознаменует гармоничный момент между днем ​​и ночью, светом и тьмой. Водолеи, Близнецы и Весы – воздушные знаки – почувствуют себя особенными. Они будут наполнены положительной энергией и поймут, что могут свернуть горы и для них нет ничего невозможного.

Эта дата – идеальное время, чтобы очистить свой дом от старой, плохой энергии и подготовить его к переменам. Разместите в своем доме ветки березы, чтобы прогнать зло и тьму. И чаще прислушивайтесь знакам судьбы.

Водолеи, Близнецы и Весы могут встретить в этот день особенного человека – возможно, речь идет о предложение, которое откроет перед ними новые профессиональные перспективы, или же о встрече второй половинки. В любом случае, звезды будут благосклонны к счастливчикам – и заветные мечты могут сбыться.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.