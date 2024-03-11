Видят стакан наполовину пустым: названы главные пессимисты по знаку зодиака

Каждый из нас время от времени может быть пессимистом, но некоторые, по словам астрологов, рождаются на свет со склонностью жаловаться и относиться ко всему с подозрением. Речь идет о Козерогах, Девах, Раках и Скорпионах. Читайте детальнее!

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Козерог

Первым в списке пессимистов стоит упорный Козерог. Амбициозные уроженцы знака часто одержимы успехом, но в то же время склонны сомневаться в себе и других. Их стремление к перфекционизму делает их великими критиками, особенно самих себя.

Дева

Девы известны своим аналитическим умом и вниманием к деталям, но также склонны находить недостатки во всем, в том числе и в себе. Их критичный характер часто заставляет их видеть только отрицательную сторону ситуаций, что делает их вечными пессимистами.

Рак

Раки чрезвычайно чувствительны и эмоциональны, но это также заставляет их преувеличивать негативные стороны ситуаций. Склонность Раков волноваться и подвергать сомнению каждую деталь делает их пессимистами.

Скорпион

Скорпионы очень эмоциональны и часто склонны подвергать сомнению мотивы других людей. Их мнительность и осторожность часто приводят к пессимистическому взгляду на мир.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.