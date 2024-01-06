Вот это счастливчики! Три знака зодиака ждет череда успехов в январе

Новый год означает новые возможности и надежды. По словам астрологов, первый месяц зимы окажется особенным для трех уроженцев зодиакального круга, которых ждет череда успехов.

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Нумерология указывает на то, что январь начался в вибрации числа 9, а это значит, что это будет идеальное время, чтобы примириться с прошлым и начать что-то новое.

Девятка благоприятствует личностному и духовному развитию, творчеству, находчивости и доброте. Это идеальное время для поиска работы, учебы, сдачи экзаменов, переезда, ремонта или вступления в отношения.

Самыми удачными в январе будут такие дни:

7 января,

17 января,

23 января,

30 января.

Астрологи подчеркивают, что для некоторых знаков зодиака эти дни будут особенно полны позитивных сюрпризов. В списке счастливчиков Рыбы, но они не единственные, у кого будут причины для счастья. Козерогов и Скорпионов также ждет большая удача. Эти три знака зодиака почувствуют, что судьба к ним особенно благосклонна.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.