Всегда найдут повод для грусти! Названы самые депрессивные знаки зодиака

Депрессия может серьезно испортить жизнь любого человека, ведь лишает мотивации двигаться вперед. По словам астрологов, чаще всего от такого состояния страдают три знака зодиака. Речь идет о Раках, Весах и Рыбах.

Рак

Раки – очень эмоциональные люди, склонные доводить дело до крайности, поэтому часто недовольны. Уроженцы знака очень самокритичны, поэтому депрессивные мысли часто касаются их внешности. Если Раки принимают себя и готовы работать над своими проблемами, им легко преодолеть все.

Весы

Весы любят все контролировать. Если что-то идет не так, как им хочется, уроженцы знака быстро станут грустными и раздражительными. Их нерешительный характер влияет и на их эмоции, что может привести к замешательству. Весы в периоды стресса в повседневной жизни быстро теряют контроль, что может привести к депрессии и тревоге на длительный период времени.

Рыбы

Чаще всего Рыбы испытывают особую депрессию, когда возникают проблемы в семье. Непонимание между близкими сильно влияет на уроженцев знака, которые любят порядок и мирную жизнь. Даже незначительные разногласия могут "пустить под откос" их жизнь. Конфликты между близкими людьми способны стать причиной депрессии. Они хотят, чтобы семья была идеальной.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.