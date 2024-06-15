Всегда найдут повод для печали! Названы три самых депрессивных знака зодиака

Некоторые люди слишком чувствительные и болезненно воспринимают малейшие неудачи. По словам астрологов, негативные эмоции чаще всего вгоняют в депрессию Раков, Весов и Рыб.

Рак

Эмоциональные Раки склонны доводить все до крайности. Даже неверно сказанное кем-то слово может стать для них настоящим ударом. Раки очень самокритичны, поэтому депрессивные мысли часто связаны с их внешностью или карьерой. Уроженцам знака нужно научиться принимают себя и работать над своими проблемами.

Весы

Весы любят все контролировать и стремятся к гармонии, но даже мелочи могут выбить их из колеи. Уроженцы знака быстро стают грустными и раздражительными. Их нерешительный характер часто влияет и на их эмоции, что может привести к замешательству. Весы быстро теряют контроль, что может привести к депрессии и тревоге на длительный период времени.

Рыбы

Чаще всего Рыбы чувствуют особую депрессию, когда возникают проблемы в семье. Уроженцы знака очень чувствительные, и недопонимание между членами семьи сильно влияет на них. Они любят спокойствие, поэтому даже незначительные разногласия могут загнать их в депрессию. Они хотят, чтобы семья была идеальной.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.