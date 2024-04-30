Всегда получают то, что хотят! Названы главные манипуляторы по знаку зодиака

Некоторые люди умело играют на чувствах других, чтобы получить желаемое. Это качество может проявиться уже с детства и набрать размаха с возрастом. По словам астрологов, главными манипуляторами являются Близнецы, Раки и Скорпионы.

Близнецы

Близнецы – открытые и общительные, они легко заводят новые знакомства и могут вести за собой людей. Уроженцы знака незаметно навязывают свои идеи другим и умеют притягивать к себе тех, кто поможет им в любой ситуации. Однако на самих Близнецов надеяться не стоит – они не придут на помощь тем, кого называют друзьями, ведь зациклены на себе и ради достижения своих целей готовы идти по головам.

Рак

Раки часто добиваются больших высот благодаря своим манипулятивным способностям. Они очень чувствительные и точно знают, как говорить и с какой интонацией, чтобы получить желаемый результат. Уроженцы знака чаще всего манипулируют своими друзьями и близкими, хотя такой же подход используют и на работе. Раков часто недооценивают, потому что внешне они кажутся очень милыми, но на самом деле стоят коварные планы.

Скорпион

Загадочных Скорпионов можно назвать опасными, ведь они четко знают, как проникнуть в сознание других людей и заставить их изменить поведение в свою пользу. Более того, уроженцы знака будут мстить тем, кто не дал им реализовать замыслы. Скорпионов часто называют "токсичными", потому что они способны превратить в ад жизнь тех людей, которые им чем-то помешали. Если кто-то попал в их список врагов, остается бежать как можно быстрее, ведь со Скорпионами никто не сможет бороться.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.