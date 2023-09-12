Выберите чашку на картинке – и узнайте, какой вы сотрудник. Психологический тест

На картинке представлены шесть чашек. Каждая символизирует определенные черты личности. Выберете одну, которая нравится больше всего и первой притянула взгляд. Она покажет, какой вы сотрудник на работе.

1

Вы выбрали красную кружку? Это значит, что вы трудолюбивые, можете настойчиво добиваться поставленной цели – и никто не сможет вас остановить. Когда кто-то начинает с вами конкурировать, вы немедленно "устраняете" его. Вы вкладываете в работу много эмоций, но иногда стоит давать себе передышку. Работа – это еще не все!

2

Если вы выбрали кружку с надписью "Я тебя люблю", значит, в работе вы очень спокойный и организованный человек. Вы ставите честность и готовность помочь на первое место, редко вступаете в споры с другими сотрудниками, потому что не любите конфликтов. Вы предпочитаете объединять людей, а не сражаться с ними. У вас доброе сердце, и некоторые этим пользуются. Вам следует научиться устанавливать границы.

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3

Выбрали белую чашку? Это признак того, что вы прирожденный светский человек. На работе вы отличный коммуникатор – и вас очень сложно не любить. Даже если на работе что-то пойдет не так, окружающие вас простят, потому что вы можете очаровать их своей харизмой. Спорите с начальником? Ничего подобного! Вы его любимый сотрудник, никто не смешит его так, как вы.

4

Если вы решили выбрать именно эту кружку, значит, вы очень творческий сотрудник, наслаждаетесь каждым днем ​​на своей работе, не любите жаловаться и ненавидите, когда кто-то другой это делает. Чаще всего вы беретесь за профессии, которые бросают вам вызов. Вы не любите однообразие, предпочитаете, когда жизнь вас удивляет.

5

Если вы выбрали эту кружку, значит, вы непринужденный сотрудник. Вы никогда не торопитесь, все успеваете и ни о чем не беспокоитесь. Вы ненавидите, когда на работе напряженная атмосфера. Вы пытаетесь избежать любых столкновений и считаете, что рабочее место должно быть нейтральным и не вызывать у людей негативных эмоций.

6

Если вы выбрали эту кружку, значит, вы плохой работник. Вы всегда чего-то не понимаете и обо всем забываете. Когда вы пытаетесь обелить себя перед другими, совершаете дополнительную ошибку. Постарайтесь исправить ситуацию, иначе увольнения не избежать.

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