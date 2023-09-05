Выберите Луну на картинке – и узнайте, что на самом деле вам нужно в жизни. Тест

Луна очаровывала людей на протяжении веков, и в ее красоте есть волшебство. Выбранное вами изображение Луны может многое сказать о том, кто вы на самом деле и что вам нужно в жизни.

Луна №1

Если вы выбрали эту Луну, это знак того, что вам следует общаться с людьми, которые, как и вы, привлекают других своей добротой и самоотверженностью. Вы напрасно думаете, что эти черты характера являются признаком слабости. Вы сами зачастую не догадываетесь, что за вашей доброй личностью скрывается такая огромная сила, что выдержите любую бурю и вряд ли кто-то сможет вас победить.

Видео дня

Луна №2

Если вы выберете эту Луну, это знак того, что пришло время обратиться за помощью к людям, на которых вы можете рассчитывать. Когда у ваших близких возникают проблемы, вы готовы отказаться от всего, чтобы помочь им. Теперь пришло время поменяться ролями. Вам нужна помощь, которую вы заслуживаете, потому что вы так же важны, как и другие люди. Ваша мечта – сбросить с себя груз ответственности и следовать за мечтой.

Луна №3

Если это ваш выбор, то вы один из тех людей, которые знают, чего хотят, и готовы на все, чтобы получить это. Однако есть одна серьезная проблема. У вас репутация лидера, и другие полагаются на вас. Вы должны подавать им пример и показывать им путь. Возможно, это и хорошо, но в глубине души у вас есть страх, что ожидания других от вас слишком высоки и вы их не оправдаете. Ваш страх перед этим иногда настолько силен, что парализует вас, но вы все равно носите маску. Так что будьте собой и перестаньте быть указателем для других только потому, что им это нужно. Это ваше скрытое желание, и вы можете его уверенно реализовать.

Луна №4

Если вы выбрали эту Луну, это знак того, что пришло время снять маску, которую вы носили годами. Вы — душа компании, человек, который подбадривает других и, казалось бы, ни о чем не заботится.. Но внутри вы другой человек. У вас есть свои проблемы, вам самому часто нужна поддержка, но вы не можете попросить о помощи и лишь показываете миру, что вам ничего не нужно. У вас есть возможность показать свое истинное лицо, но помните, это может стоить дорого, некоторые люди просто уйдут.

Луна №5

Если вы выбрали именно эту Луну, жизнь у вас непростая. Вы говорите правду в лицо, но боитесь, что все ваши друзья и знакомые оставят вас. Но вы не осознаете, что именно ваша честность привлекает к вам людей. Вам не следует меняться, ведь вокруг вас только такие же честные люди. Те, кто слаб, уходят, правда для них слишком болезненна. Не бойтесь, лучше иметь двух друзей, чем десятки "пустышек". Не пытайтесь стать тем, кем вы не являетесь.

Луна №6

Ваш выбор означает, что вы постоянно беспокоитесь о мнении о вас. Вы боитесь, что не понравитесь так окружающим, как они нравятся вам, и именно этот страх подрезает вам крылья. Вот почему вы любите даже тех, кто недостоин вашей любви, а они принимают вашу любовь как должное и не делают ничего, чтобы заслужить ее. Так что не бойтесь своих истинных чувств.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.