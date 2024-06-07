"Загораются", как спичка! Названы три самых неуравновешенных знака зодиака
Некоторые люди настолько эмоциональны, что "вспыхивают" как спичка при малейшем недопонимании. Они большую часть жизни нервничают, причем часто без важного повода. По словам астрологов, речь идет о Рыбах, Близнецах и Овнах.
Рыбы
Чувствительные Рыбы кажутся спокойными и уравновешенными только на первый взгляд. Несмотря на то, что со стороны этого не скажешь, у этих людей часто заниженная самооценка и большие комплексы. Они очень болезненно реагируют на критику и готовы устроить грандиозный скандал из-за мелочи, о чем потом будут сожалеть.
Близнецы
Общительные Близнецы открыты и остроумны. Однако уроженцы знака часто не вписываются в какие-то социальные рамки и хотят, чтобы все происходило так, как они этого хотят. Близнецы очень бурно реагируют, если что-то идет не так. Они совершено не могут контролировать эмоции, даже когда умом понимают, что поступают неправильно.
Овен
Овны на первый взгляд кажутся очень вежливыми и галантными. Но достаточно сказать им что-то, что заденет их чувства, и эти люди изменятся за две секунды. От улыбки до крика у них один шаг. Уроженцы знака устроят такой скандал, который еще долго не забудут все окружающие. Овны "вспыхивают" мгновенно и не терпят даже малейших неудач.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.
Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.