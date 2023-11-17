'Загораются' как спичка! ТОП-3 самых неуравновешенных людей по знаку зодиака

Некоторые люди отличаются большой эмоциональной нестабильностью и могут устраивать скандалы из-за мелочей, которые для других не имеют никакого значения. По словам астрологов, не держат своих эмоций под контролем Рыбы, Близнецы и Овны.

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3 место – Рыбы

Несмотря на то, что со стороны этого не скажешь, у этих людей часто заниженная самооценка и большие комплексы. Если кто-то бросает в их сторону какую-либо уколку, они становятся вулканом, не знающим пощады. Да, потом они об этом пожалеют.

2 место – Близнецы

Они также общительны, открыты и остроумны. Однако часто не "вписываются" в какие-то социальные рамки и хотят, чтобы все происходило так, как они этого хотят. Но, как известно, в жизни так не бывает. Поэтому они реагируют на это повышенными эмоциями, которые толком не могут контролировать, даже когда умом понимают, что поступают неправильно.

1 место – Овен

По первому впечатлению Овен создает другой образ – элегантный, вежливый и очень галантный. Но достаточно сказать ему что-то, что не придется по душе, и эти люди изменятся за две секунды. От улыбки до крика у них один шаг. Кроме того, Овны очень быстро впадают в агрессию и не терпят даже малейших неудач.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.