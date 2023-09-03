Звезды сулят большие деньги в сентябре четырем знакам зодиака: не упустите этот шанс

За деньги счастье не купишь, но лучше их иметь, чем нуждаться в средствах. По словам астрологов, никаких финансовых проблем в сентябре не будут знать четыре знака зодиака. Удача окажется на их стороне, а судьба подбросит множество возможностей разбогатеть. Читайте, кто попал в список счастливчиков!

Близнецы

Близнецы имеют наибольшую предрасположенность к выигрышу в лотерее. Но им будет везти в любых сделках, которые они заключат в первый месяц осени. У уроженцев знака есть все шансы сколотить приличное состояние, но для этого нужно отказаться от привычки тратить все и сразу.

Овен

Деньги к Овнам приходят тогда, когда они им нужны. В сентябре уроженцам знака поступит сразу несколько выгодных предложений по работе, и стоит выбрать самое интересное. Звезды сулят им карьерный рывок и новые перспективы.

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Лев

Львы любят деньги и совершенно не скрывают этого. Они стремятся окружить себя предметами роскоши и подчеркнуть свой статус. Удача в сентябре не покинет их ни миг – и уроженцы знака сорвут денежный куш, о котором только мечтали.

Рак

Раки по своей природе бережливы. Деньги для них важны, но в основном они их экономят. Однако в сентябре неожиданная прибыль подарит уроженцам знака шанс побаловать себя. Они почувствуют что достигли того финансового уровня, к которому стремились.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.