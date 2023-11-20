31 декабря станет худшим днем в году для трех знаков зодиака: мечты будут разрушены

Канун Нового года 2023/2024 многие планируют провести на вечеринке с шампанским, которая предвещает счастье в наступающем году. Однако не все могут рассчитывать на доброту звезд. Это будет худший день в году для этих трех знаков зодиака, утверждают астрологи. Вот о ком идет речь!

Телец

Тельцы любят роскошные вещи, хотя не всегда могут их себе позволить. В декабре 2023 года они потратят слишком много денег на покупку подарков себе и своим близким, а также новогоднюю вечеринку. Когда они подсчитают траты, то впадут в отчаяние. Им также следует быть осторожными на дороге, чтобы не получить штраф и не поцарапать машину. Звезды предупреждают, что предстоят непредвиденные расходы 31 декабря.

Лев

Переутомленный Лев не будет рад ничему в канун Нового года. 2023 был для него временем, полным задач, зачастую превышающих его силы. 31 декабря он будет раздражен, потому что ему предстоит много дел – сделать уборку, покупки или заняться приготовлением угощений для гостей. В результате он будет в плохом настроении. Также возможны проблемы со здоровьем.

Дева

Девам следует обратить внимание на чувства своих близких, ведь их перфекционизм приведет к ссоре в последний день 2023 года. Уроженцы знака любят, чтобы все блестело, а еда была правильно приготовлена ​​и подана. Всего за несколько дней до новогодней вечеринки они будут мучить семью новыми задачами и вдобавок нервно реагировать, если что-то пойдет не так. Следовательно, 31 декабря станет тем моментом, когда близкие не выдержат и открыто признаются в том, что думают о болезненном перфекционизме Дев.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.