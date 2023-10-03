Ангельский гороскоп на октябрь: чего следует остерегаться Ракам и что может случиться с Рыбами

У каждого знака зодиака есть свой ангел-хранитель среди архангелов, утверждают астрологи. Именно его можно просить о помощи в трудных ситуациях. Узнайте, что принесет октябрь именно вам и как избежать проблем.

Овен

Ангел-защитник Овна – Уриэль, который помогает превратить их страхи в уверенность в себе и придает чувство собственного достоинства. В октябре уроженцев знака ждут новые испытания. Им следует попросить у Уриэля здоровья, чтобы справиться со всем и наконец дистанцироваться от токсичных людей.

Телец

Покровителем Тельца является Иегудиил, который дарит ему ласковый, настойчивый, расчетливый и консервативный характер. Но сейчас уроженцам знака нужно немного отпустить ситуацию. Постоянная злость отдаляет их от близких. Им следует пересмотреть свои взгляды и научиться прощать.

Близнецы

Рафаэль – архангел, который защищает и сопровождает Близнецов, помогая им преимущественно в сложных ситуациях со здоровьем. Это будет очень полезно в этом месяце, ведь Близнецам необходимо особенно внимательно следить за своим здоровьем. Им не следует откладывать запланированные визиты к врачу.

Рак

Ангел-защитник знака Рака – Габриэль, предлагающий защиту и помощь в самых трудных проблемах. И они висят над Раком, как дамоклов меч. Рак должен остерегаться своих врагов, которые ему завидуют. Ему следует меньше говорить о себе.

Лев

Заботу о Льве доверили архангелу Михаилу, всегда побеждающему тьму. Льва ждут большие приключения, стоит попросить Михала убедиться, что все идет по плану. Просто зажгите свечу.

Дева

Рафаэль – ангел-хранитель этого знака. Именно он помогает Девам восстановиться после физического и духовного дискомфорта. Октябрь будет хорошим временем для Дев. Многие проблемы решатся, но стоит обратиться за поддержкой к Рафаэлю.

Весы

Покровителем Весов является Силтиэль, который делает их открытыми и чувствительными. К сожалению, в октябре могут возникнуть серьезные конфликты. Поэтому Весам следует остерегаться Стрельца, ведь он не всегда желает им добра.

Скорпион

Защита Скорпиона доверена Иегудиилу, сила которого заключается в том, чтобы научить благодарности. Скорпионам это очень понадобится в октябре. Некоторые дела разрешатся только в том случае, если уроженцы знака проявят смирение, а это для них сложно.

Стрелец

Уриэль – хранитель Стрельца, любящего свободу. Он защищает его во время путешествий. И речь идет не только о дальних поездках. В октябре Стрельцы отправятся в серьезное духовное путешествие. Им понадобится помощь Уриэля, ведь могут возникнуть трудные моменты.

Козерог

Ангел-хранитель Козерогов – Барахиил, дарующий им мир и терпение. Это очень пригодится, так как на работе грядут неприятности. Только невозмутимое выражение лица защитит Козерога от проблем.

Водолей

Защитником Водолея является архангел Уриил, податель свободы и творчества. В октябре Водолеев ждут интересные предложения. Однако они должны сделать правильный выбор. Стоит попросить Уриэля о поддержке.

Рыбы

Ангел-хранитель Рыб – Михаил, божественное существо, дающее свет, надежду и веру. Рыбам это будет очень полезно, поскольку при своем добром сердце они могут стать жертвой того, кто ими воспользуется.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.