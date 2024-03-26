Апрель разрушит планы трех знаков зодиака: их ждут большие проблемы

Апрель 2024 года принесет большие проблемы трем знакам зодиака – космическая энергия вызовет бурю эмоций, причем негативных. По словам астрологов, окажутся в тупике Тельцы, Скорпионы и Рыбы.

Телец

В последнее время Телец занят различными личными делами. Из-за этого он мог упустить из виду многое из того, что происходило вокруг него. Проблемы в отношениях дадут о себе знать в апреле. Его партнер поставит ультиматум, который не оставит хорошего выбора. Что бы ни сделал Телец, это отнимет у него часть свободы и независимости. Только спокойствие и самообладание помогут ему найти выход.

Скорпион

Скорпион узнает о себе горькую правду. На рубеже марта и апреля для него начнется процесс борьбы с препятствиями. Скорпион поймет, что им руководили неправильные мотивы, а может быть, даже что его обманули. Люди, рожденные под этим знаком, вскоре окажутся у стены, и им придется признать свои ошибки.

Рыбы

Благодаря Марсу в их знаке Рыбы будут чувствовать себя очень уверенно. Это поможет им разобраться с некоторыми важными вопросами и исповедовать трудные истины. Однако не все пойдет по их плану, и вскоре они столкнутся с проблемами. Рыбам придется ответить за свои слова и поступки. Стоит проявить терпение и смирение.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.